Путин назначил нового замглавы МЧС

Президент Путин назначил бывшую чиновницу из Минфина Антропову замглавы МЧС

Президент Владимир Путин назначил бывшую чиновницу из Минфина Валентину Антропову замглавы МЧС. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого Антропова являлась замруководителя департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина.

Ранее сообщалось, что с поста замглавы МЧС был уволен Андрей Гурович. Бывшего замминистра задержали 13 июля.

По данным Следственного комитета России, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом, однако учреждение оказалось непригодным для использования по назначению и было демонтировано. Ущерб по его делу оценивается в 323 миллиона рублей.