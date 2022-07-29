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Путин назначил нового замглавы МЧС

Президент Путин назначил бывшую чиновницу из Минфина Антропову замглавы МЧС

Фото: Президент России / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин назначил бывшую чиновницу из Минфина Валентину Антропову замглавы МЧС. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого Антропова являлась замруководителя департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина.

Ранее сообщалось, что с поста замглавы МЧС был уволен Андрей Гурович. Бывшего замминистра задержали 13 июля.

По данным Следственного комитета России, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом, однако учреждение оказалось непригодным для использования по назначению и было демонтировано. Ущерб по его делу оценивается в 323 миллиона рублей.

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Валерий Розенберг
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