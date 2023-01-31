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16:23, 31 января 2023Наука и техника

Болты на британской подлодке отремонтировали с помощью суперклея

The Sun: болты на атомной подлодке Vanguard починили с помощью суперклея

Фото: David Moir / Reuters

Руководство военно-морского флота Британии поручило провести расследование в отношении рабочих, ремонтировавших атомную подводную лодку класса Vanguard. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

Шляпку одного из болтов, удерживающих изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью, обнаружили в ходе проверки, после которой инженеры впервые должны были запустить реактор на полную мощность. Выяснилось, что не менее семи болтов были срезаны из-за большого усилия при их затяжке, после чего рабочие, проводившие с 2015 года ремонт на базе Девонпорт в Плимуте, приклеили шляпки обратно.

По информации издания, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, узнав о случившемся, пришел в ярость. Компания Babcock, ответственная за ремонт подлодки, сообщала о неком «процедурном сбое», однако не доложила о срезанных болтах и починке с помощью суперклея. Причины произошедшего подрядчики объяснить не смогли.

Ремонт субмарины, сроки которого превысили на четыре года, обошелся правительству в более чем 370 миллионов долларов. Подлодку вернули на службу лишь в июле 2022 года.

На вооружении у Великобритании находятся четыре атомные подводные лодки типа Vanguard. Они могут нести до 16 ракет, на каждой из которых находится до восьми разделяющихся головных частей. В любое время одна субмарина находится в открытом море, одна проходит техобслуживание и две находятся в порту или на учениях.

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Варвара Кошечкина
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