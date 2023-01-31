Водитель автобуса прервал рейс и вытащил тонущих девочек из пруда

В Индии водитель автобуса вытащил тонущих девочек из пруда и спас им жизни

В Индии 38-летний водитель автобуса по имени Манджунатх из штата Карнатака спас жизни двух девочек, вытащив их из пруда. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина ехал в автобусе из города Сира с 40 пассажирами в салоне, когда к нему подбежала обеспокоенная местная жительница. Водитель прервал рейс и вышел к женщине. Она сказала, что две ее дочери поскользнулись и упали в пруд, когда стирали вещи на берегу. Девочки не умели плавать, поэтому тут же начали тонуть.

Манджунатх без промедлений бросился на помощь. Он нырнул в водоем и помог девочкам выбраться на сушу. «Они уже успели наглотаться воды и были без сознания. Еще одна минута, и мне бы не удалось их спасти», — рассказал он. Убедившись, что девочки живы и им больше ничего не угрожает, водитель сел в автобус в мокрой одежде и продолжил движение по маршруту.

Местные жители поблагодарили мужчину за храбрый поступок. Благодарность Манджунатху выразил и начальник депо Сиры. «Я очень рад, что смог спасти их», — признался водитель.

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