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20:14, 24 января 2023Из жизни

Отец спас дочерей от лопастей снегоуборочной машины и лишился ног

В США мужчина лишился ног, накрыв телом двух дочерей и застряв в снегоуборочной машине

Фото: GoFundMe

Житель США Дэйв Милн спас двух дочерей от смерти под колесами снегоуборочной машины и лишился обеих ног. Об этом сообщает People.

Мужчина вместе с женой Клэр, годовалой дочерью Анной и трехлетней Айлой отправился на горнолыжный курорт в городе Маммот-Лейкс, штат Калифорния. Дэйв учил детей кататься на лыжах, когда они внезапно столкнулись со снегоуборочной машиной с острыми лопастями.

Мужчина быстро среагировал и накрыл дочерей своим телом, и его затянуло в машину. Несмотря на попытки отца спасти детей, Айла получила тяжелые травмы. Клэр незамедлительно позвала на помощь, и спасатели госпитализировали пострадавшую девочку. Дэйву, застрявшему в снегоуборочной машине, пришлось ждать около часа, прежде чем спасателям удалось его вытащить.

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Мужчину срочно доставили в больницу. Из-за серьезных повреждений врачам пришлось ампутировать левую ногу мужчины выше колена и правую ниже колена. По словам друга семьи, Тсена Богана, Дэйв пережил более 10 операций, и многие ему еще предстоит перенести.

Несмотря на травмы и потери, семья сохраняет позитивный настрой. Айла восстанавливается и, хотя все еще передвигается на инвалидном кресле, постепенно возвращается к прежней жизни и больше улыбается. «Дэйв не утратил свое чувство черного юмора и острый как бритва ум. Он проявил силу и стойкость, которые невозможно вообразить», — восхищается им друг семьи.

Ранее сообщалось, что в Бразилии отец и мать попытались спасти 13-летнего сына, который тонул в океане, и погибли. Подростка спасли местные рыбаки и родственник.

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Алиса Удовик
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