Родители попытались спасти тонущего ребенка и погибли

New York Post: родители попытались спасти тонущего в океане сына и погибли

Отец и мать попытались спасти 13-летнего сына, который тонул в океане возле пляжа в бразильском городе Жуан-Песоа, и погибли. Об этом сообщает New York Post.

Утром 43-летний Фелисберто Сампайо и 42-летняя Инальда Сампайо вместе с 13-летним сыном пришли на пляж. Родители с берега увидели, что их ребенок борется с прибоем и не может выплыть на берег. Они бросились ему на помощь, но оба утонули.

Подростка спасли местные рыбаки и родственник. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли родителей мальчика из воды. Они попытались реанимировать мужчину и женщину, но безуспешно. Оба супруга скончались на месте.

Осиротевшему подростку врачи оказали помощь на пляже, после чего госпитализировали. Сообщается, что его состояние улучшается.

Местный священник Леонардо Менезес отдал дань храброй паре. «Я знаю, что эти обстоятельства очень болезненны, и осознать их очень тяжело. Только вечность объяснит нам все загадки жизни», — сказал религиозный деятель.

Неизвестно, ведет ли полиция расследование по факту неудавшейся попытки спасения.

Ранее сообщалось, что жительница деревни Бутла вблизи города Бхадерва в индийском штате Джамму и Кашмир ценой своей жизни спасла двоих сыновей от вызванного дождем оползня. Она вытолкала детей из дома, но не успела выбежать сама и оказалась погребена под обломками.

