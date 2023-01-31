США перестали выдавать лицензии на экспорт технологий Huawei

FT: Белый дом перестал выдавать лицензии компаниям из США на экспорт продукции для Huawei

Администрация США перестала выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei. Сейчас Белый дом изучает возможность формализации ограничения, пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на близких к обсуждению чиновников.

Ограничения против Huawei начали вводить во время президентства Дональда Трампа, когда поставки осуществлялись только с разрешения правительства. «Министерство торговли уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei», — отмечается в публикации.

По данным Bloomberg, некоторые чиновники американской администрации поддерживают запрет всех продаж китайской компании, которую подозревают в сотрудничестве с властями и военными Китая.

В декабре сообщалось, что США захотели ввести санкции против 30 компаний, включая ведущего производителя чипов в Китае YMTC. Предполагается, что США вводят санкции против Китая в отрасли производства полупроводников и микросхем, чтобы предотвратить экономический и военный рост Пекина.