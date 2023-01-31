Названа самая коррумпированная страна ЕС

Венгрия заняла 77-е место в глобальном индексе восприятия коррупции

Венгрия признана самой коррумпированной страной ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Transparency International (российская Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» «Трансперенси Интернешнл — Р» (центр «ТИ-Р») включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В целом за год страна опустилась на четыре позиции и заняла 77-е место в глобальном индексе восприятия коррупции (ИВК). Сейчас она находится наравне с Буркина-Фасо. При этом сам Будапешт назвал опубликованный отчет организации политически предвзятым.

ИВК измеряет уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран. Его первый выпуск вышел в 1995 году, уже более четверти века он является самой авторитетной публичной оценкой уровня коррупции. Позиции России в 2021 году ухудшились по сравнению с 2020-м. Тогда страна набрала 29 баллов из 100 возможных (годом ранее 30) и опустилась со 129-го места на 136-е. Такой же результат показали Ангола, Либерия и Мали. В 2022-м Россия набрала 28 баллов и оказалась рядом с Парагваем и Киргизией.