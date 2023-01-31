Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI

NEWS.ru: мебель от бывших поставщиков IKEA начали продавать в OBI

В российских гипермаркетах торговой сети OBI начали продавать мебель об бывших поставщиков ушедшей из страны компании IKEA. В магазинах появились 98 товаров, похожих на продукцию шведского бренда, сообщает NEWS.ru.

На сайте OBI был добавлен отдел, где можно найти соответствующую мебель. Сейчас для покупки доступны стеллажи, комоды, полки для обуви и контейнеры для хранения, а также детская мебель и вешалки. Продажи стартуют в феврале 2023 года, однако в некоторых торговых точках продукция появилась в конце 2022-го. Дивизиональный директор OBI Наталья Коротченко отметила, что сеть рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и в дальнейшем планирует расширить ассортимент.

Коротченко подчеркнула, что продукция отличается от той, что продавалась в IKEA. Товарам поменяли название, некоторые из которых теперь привязаны к брендам поставщиков. «OBI не может закупить точно такие же товары, какие продавались в IKEA, что объясняется некоторыми юридическими аспектами. Но мы постарались выбрать те модели мебели, которые максимально схожи с самыми популярными из "икеевского" ассортимента», — добавила директор.

По словам Коротченко, после появления новой продукции продажи сети увеличились. Расширение ассортимента ожидается весной 2023 года. В OBI можно будет приобрести лестницы-табуреты, стеклянную посуду, контейнеры, текстильные органайзеры и другие товары от поставщиков шведской компании.

В декабре сообщалось, что «Яндекс Маркет» начал продажу оставшейся в России продукции IKEA. Торговая площадка выкупила более 20 миллионов товаров шведского бренда. Мебель и другие изделия будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса.