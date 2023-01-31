Индийский бренд одежды захотел открыть магазины в России

«Ъ»: индийский бренд одежды Northern India Trends захотел открыть магазины в России

Индийский производитель и экспортер одежды Northern India Trends (NIT) захотел открыть офис в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что на платформе по поиску работы Headhunter появилась вакансия на должность представителя компании в России. Известно, что розничных магазинов у Northern India Trends нет. Однако фирма предоставляет западным брендам, например, Maje, Monoprix и Urban Outfitters, свое производство для пошива одежды. Кроме того, она выпускает собственные коллекции в сотрудничестве с европейскими модельерами.

Опрошенные журналистами эксперты заявили, что NIT является крупным производителем одежды в Индии. При этом глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько предположила, что компания начнет заниматься пошивом предметов гардероба для российских марок.

В октябре 2022 года сообщалось, что в России стали заменять продукцию брендов H&M и Zara дорогими аналогами из Турции. Так, собеседник издания NEWS.ru рассказал, что среди подобных альтернатив оказались такие турецкие марки, как Perspective, Ketroy и Mexx. Известно, что магазины последнего бренда закрылись в России в 2017 году из-за нерентабельности.