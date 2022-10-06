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В России стали заменять одежду H&M и Zara дорогими аналогами из Турции

NEWS.ru: в России стали заменять одежду H&M и Zara товарами турецкого бренда Mexx

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России стали заменять одежду брендов H&M и Zara дорогими аналогами из Турции. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По словам источника портала, пожелавшего остаться анонимным, среди подобных альтернатив оказались такие турецкие марки, как Perspective, Ketroy и Mexx. Известно, что магазины последнего бренда закрылись в России в 2017 году из-за нерентабельности.

При этом собеседник издания объяснил высокую стоимость одежды упомянутых компаний. «Но из-за того, что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx — на 20–25 процентов, Ketroy — на 35 процентов, а Perspective — на 20 процентов. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу (прибыль — прим. "Ленты.ру")», — рассказал он и пояснил, что в ассортименте турецких ритейлеров есть товары на любой сезон, как у H&M и Zara.

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В заключение источник отметил, что остатки товаров ушедших из страны марок дистрибьютеры все еще продают в аутлетах. Так, например, одежду марки Calvin Klein можно приобрести по старым ценам.

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

В свою очередь, 18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.

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Мария Винар
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В России стали заменять одежду H&M и Zara дорогими аналогами из Турции
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