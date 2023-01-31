Две россиянки без прав угнали Infinity новых знакомых и сняли это на видео

В Крыму девушки угнали Infinity и решили поехать в Севастополь, но в авто кончился бензин

В Крыму две девушки без прав угнали Infinity новых знакомых и решили поехать в Севастополь. Видеозапись, которую россиянки снимали во время угона, публикует Telegram-канал Mash на волне.

На снятых ими кадрах слышно, как девушка, которая едет на пассажирском сидении иномарки, говорит, что «такое бывает только раз в год». При этом россиянка, которая сидит за рулем, после указания навигатора повернуть налево интересуется, где находится левая сторона. Когда навигатор говорит повернуть налево плавно, девушка не понимает, как можно повернуть таким образом, если навстречу ей едет много автомобилей. Одна из угонщиц предлагает поехать на машине в Севастополь, и вторая соглашается.

На другой части видео девушка, которая сидит на пассажирском сидении, говорит своей спутнице, что автомобиль Infinity дорого стоит. На это россиянка реагирует словами «в смысле машина дорого стоит? Я ее что, покупала, что ли?»

По данным авторов канала, девушки угнали авто у новых знакомых, с которыми они познакомились в интернете. До Севастополя россиянки без прав доехать не успели, так как в автомобиле закончился бензин. Им пришлось бросить Infinity в районе села Вилино. Сотрудники полиции нашли злоумышленниц через час после случившегося.

Ранее три школьницы из башкирского города Стерлитамак угнали машину у своего знакомого, чтобы поехать в школу, по пути они врезались в дерево. В полицию впоследствии заявил владелец авто, объяснив, что он оставил машину возле дома своей 14-летней знакомой, у которой остался ночевать.