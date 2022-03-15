Российские школьницы угнали машину ради поездки на уроки и разбили ее

В Башкирии три школьницы поехали на учебу на угнанной машине и врезались в дерево

Три школьницы из башкирского города Стерлитамак угнали машину у своего знакомого, чтобы поехать в школу. По пути они врезались в дерево, сообщается на сайте МВД по Башкирии.

14 марта в полицию с заявлением об угоне обратился местный житель. Он сообщил, что оставил машину возле дома своей 14-летней знакомой, у которой остался ночевать.

Следствие выяснило, что утром школьница и ее подруги 15 и 16 лет решили не ехать на учебу на общественном транспорте. Для этого они «одолжили» машину у еще спящего знакомого. До школы девушки не доехали, врезавшись по пути в дерево и разбив машину. Они были задержаны прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции.

В пресс-службе местного МВД отметили, что ранее две девушки привлекались к административной ответственности. Они стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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