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10:06, 31 января 2023Россия

Российский мэр вспомнил СССР и предложил убивать бездомных собак

Мэр Бодайбо Юмашев предложил убивать бездомных собак, сославшись на практику в СССР

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Мэр города Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев предложил убивать бездомных собак, сославшись на практику по ликвидации животных, действовавшую в СССР. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

Российский мэр вспомнил, что кардинальные решения в Советском Союзе по ликвидации собак без хозяев были эффективны. «Да, можно поймать, подержать месяц и уничтожить, если не нашелся хозяин. Мы эту проблему не решим», — отметил Юмашев.

По его мнению, схема «поймал — стерилизовал — чипировал — отпустил» не работает. Бродячие собаки нападают на людей — ответственные за проблему получают штрафы, пояснил мэр.

В то же время Юмашев признал, что найти поддержку в Госдуме с подобной инициативой будет сложно.

Ранее депутат Виталий Милонов выступал с идеей ввести единую систему учета и контроля домашних собак в России. По его мнению, в стране обострилась дискуссия относительно мер контроля за бездомными животными на фоне сообщений о нападениях бродячих собак на граждан.

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Анна Щербакова
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