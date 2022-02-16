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В Госдуме предложили ввести учет домашних собак

Депутат Госдумы Милонов предложил ввести единую систему учета и контроля домашних собак

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единую систему учета и контроля содержания собак в крупных городах России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

По его словам, в России «обострилась дискуссия» относительно мер контроля за бездомными животными на фоне сообщений о нападениях бродячих собак на россиян.

При этом многие бездомные собаки когда-то были домашними, а на улице оказались по вине владельцев, подчеркнул депутат. Он уточнил, что сегодня россияне сами решают, сколько собак они хотят приобрести, какого размера и породы. «И часто случается, что после нескольких месяцев владения питомцем хозяин обнаруживает, что не в состоянии заботиться о собаке. Самым простым выходом для таких людей является выгнать собаку на улицу, провоцируя рост агрессивных стай на улицах городов», — объяснил Милонов.

Также депутат заявил, что заводчикам стоит проводить собеседование с потенциальным хозяином на предмет его готовности к содержанию и воспитанию питомца. Он призвал уделять особое внимание жилищным условиям, так как проживание массивного животного в маленькой квартире с нарушением санитарных норм должно быть недопустимо. При этом чипирование и получение физического документа для собаки должно стать обязательным условием содержания животного, заключил Милонов.

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14 февраля замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в феврале в Госдуму внесут законопроект, который вводит штрафы и уголовное наказание за нападение бездомных собак.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации с бездомными животными в России. Он призвал ввести ответственность для местных властей за решение этой проблемы. Володин добавил, что региональным и местным бюджетам следует «разработать меры поддержки гражданских инициатив».

Марина Совина
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