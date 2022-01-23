В Госдуме высказались о ситуации с бездомными животными

Спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин высказался о ситуации с бездомными животными в России. После инцидентов с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что случай в Забайкалье, когда бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, обнажил существующую проблему. В России появились предложения изменить федеральное законодательство.

Однако именно местные власти не считают проблему приоритетной, в то время как число нападений животных увеличивается. Поэтому представитель Госдумы призвал ввести ответственность для чиновников за эту ситуацию.

«В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», — предложил он.

Политик добавил, что региональным и местным бюджетам необходимо «разработать меры поддержки гражданских инициатив». Такими мерами могут стать освобождение от налога на землю для частных приютов, покупка корма, стерилизация или выделение гранта на строительство мест для содержания животных.

«Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения», — заключил Володин.

О гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края стало известно 22 января. На ребенка напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели россиянки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Председателю СКР Александру Бастрыкину лично доложат о ходе расследования гибели девочки. Кроме того, ему передадут данные об уже установленных к настоящему моменту фактах о произошедшем. Глава СКР также поручил передать дело о гибели ребенка от нападения собак в ГСУ СК.

После произошедшего губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных в стране.