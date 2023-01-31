Украину призвали расследовать использование запрещенных мин в Изюме

Al Jazeera: Киев призвали расследовать применение мин, приведшего к гибели мирных жителей

Украинским властям следует расследовать широкое применение запрещенных противопехотных мин, которое приводит к жертвам среди мирного населения, заявили в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Об этом сообщает Al Jazeera.

«Украинские войска, похоже, широко разбросали мины вокруг Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную опасность», — сказал Стив Гус, директор отдела вооружений организации.

HRW сообщила, что обнаружила мины «Лепесток» в районе города, которые приводят к трудностям в перемещении населения, доставке гуманитарной помощи и сельскохозяйственным работам. В организации также отметили, что «Лепестки» запрещены соответствующим договором 1997 года.