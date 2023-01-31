Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 31 января 2023Бывший СССР

Украину призвали расследовать использование запрещенных мин в Изюме

Al Jazeera: Киев призвали расследовать применение мин, приведшего к гибели мирных жителей

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинским властям следует расследовать широкое применение запрещенных противопехотных мин, которое приводит к жертвам среди мирного населения, заявили в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Об этом сообщает Al Jazeera.

«Украинские войска, похоже, широко разбросали мины вокруг Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную опасность», — сказал Стив Гус, директор отдела вооружений организации.

HRW сообщила, что обнаружила мины «Лепесток» в районе города, которые приводят к трудностям в перемещении населения, доставке гуманитарной помощи и сельскохозяйственным работам. В организации также отметили, что «Лепестки» запрещены соответствующим договором 1997 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ на купянском направлении
Минобороны доложило об уничтожении французской установки Caesar в ДНР
Раскрыта динамика цен на новостройки в Подмосковье
В Подмосковье ликвидировали этническую ОПГ профессиональных угонщиков
Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Минобороны заявило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ
Минобороны России заявило о взятии под контроль Благодатного в ДНР
Украину призвали расследовать использование запрещенных мин в Изюме
Игорь Николаев опроверг госпитализацию с инфарктом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.