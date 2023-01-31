Переехавшая в Турцию блогерша заявила о планах вернуться в Россию

Переехавшая в Турцию блогерша Конасова сообщила, что планирует вернуться в Россию

Популярная блогерша Екатерина Конасова, ранее переехавшая в Турцию, сообщила, что планирует вернуться в Россию. Причины этого она назвала в интервью телеведущей Ксении Собчак, которое доступно на YouTube.

Конасова заявила, что никогда не рассматривала переезд в Турцию как эмиграцию. Помимо того, по словам блогерши, получить гражданство этой страны «практически нереально», так как для этого требуются внушительные инвестиции в турецкие активы.

Проблемы у переехавших в Турцию в последнее время возникают и с получением вида на жительство, подчеркнула Конасова. Она связала такую тенденцию с тем, что в эту страну эмигрировали многие россияне. «Поэтому я и говорю, что я буду возвращаться, потому что по обычной визе ты можешь в Турции находиться три месяца, потом выезжаешь. То есть в полгода у тебя есть три месяца», — объяснила блогерша. Она также добавила, что не задумывалась о получении гражданства еще какой-либо страны.

Ранее Конасова рассказала, что покинула Россию не по политическим причинам. Кроме того, по словам блогерши, до переезда в Турцию она несколько месяцев прожила в Ялте, однако российский курорт не устроил ее отсутствием инфраструктуры и высокими ценами на жилье.