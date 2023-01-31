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08:04, 31 января 2023Мир

Президент Хорватии назвал безумными допущения провала России на Украине

Президент Хорватии Миланович назвал безумными допущения провала России на Украине

Фото: Susana Vera / Reuters

Допущения провала России на Украине безумны, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Его слова приводит The Independent.

«Какова цель [отправки оружия Украине]? Дезинтеграция России, смена правительства? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Это безумие. Война против ядерной державы, которая воюет в другой стране?» — подчеркнул политик.

Кроме того, он выступил против поставок любого летального оружия Киеву. Он назвал США страной, которая платит наименьшую цену за украинский конфликт, в то время как Европа платит больше всех.

Ранее хорватский лидер напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией. По его словам, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об участии Европы в войне с Россией, однако Загреб не вступал в такой конфликт.

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Виктория Кондратьева
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