Президент Хорватии назвал безумными допущения провала России на Украине

Президент Хорватии Миланович назвал безумными допущения провала России на Украине

Допущения провала России на Украине безумны, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. Его слова приводит The Independent.

«Какова цель [отправки оружия Украине]? Дезинтеграция России, смена правительства? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Это безумие. Война против ядерной державы, которая воюет в другой стране?» — подчеркнул политик.

Кроме того, он выступил против поставок любого летального оружия Киеву. Он назвал США страной, которая платит наименьшую цену за украинский конфликт, в то время как Европа платит больше всех.

Ранее хорватский лидер напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией. По его словам, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об участии Европы в войне с Россией, однако Загреб не вступал в такой конфликт.