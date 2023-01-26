Президент Хорватии напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией

Президент Хорватии напомнил главе МИД ФРГ, что немцы уже пытались воевать с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы уже пытались воевать с Россией, но успеха в этом не добились. Его слова передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Хорватия не должна оказывать военную помощь сторонам конфликта на Украине. «Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад», — сыронизировал он.

Миланович также призвал Бербок и главу правительства ФРГ Олафа Шольца разобраться, кто из них канцлер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила слова главы МИД ФРГ Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России, а не друг против друга». Она назвала решение о поставках танков Leopard 2 Киеву спланированной войной против Москвы.