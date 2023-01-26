Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:33, 26 января 2023Мир

Президент Хорватии напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией

Президент Хорватии напомнил главе МИД ФРГ, что немцы уже пытались воевать с Россией
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: Antonio Bronic / Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы уже пытались воевать с Россией, но успеха в этом не добились. Его слова передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Хорватия не должна оказывать военную помощь сторонам конфликта на Украине. «Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад», — сыронизировал он.

Миланович также призвал Бербок и главу правительства ФРГ Олафа Шольца разобраться, кто из них канцлер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила слова главы МИД ФРГ Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России, а не друг против друга». Она назвала решение о поставках танков Leopard 2 Киеву спланированной войной против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
В США заявили о намерении добиться возвращения Украине потерянных территорий
Москвичи бросились арендовать жилье в популярной пляжной стране
Диетолог Гинзбург перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты
Канада решила предоставить Украине танки Leopard 2
США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams
Учитель бросил работу ради выгула собак и начал зарабатывать в три раза больше
Российскому педофилу-рецидивисту вынесли приговор за съемку детского порно
В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж в самолете
Президент Хорватии напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.