Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:38, 31 января 2023Среда обитания

Протестующие сорвали заседание британских депутатов

The Guardian: активисты Extinction Rebellion сорвали заседание в Палате лордов

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Активисты экологического движения Extinction Rebellion сорвали заседание британских депутатов Палаты лордов. Политики обсуждали законопроект о подавлении протестов. Об этом сообщает The Guardian.

На заседание ворвались около 10 протестующих. В сети появилось видео, снятое одним из активистов. На нем можно заметить, что во время выступления одного из депутатов участник движения обращает на себя внимание и выкрикивает слова о том, что вскоре тысячи людей начнут противостояние чрезвычайной климатической ситуации.

Материалы по теме:
Эпичный финал. Съемки блокбастеров уничтожают природу. Что делает Голливуд, чтобы спасти планету?
Эпичный финал.Съемки блокбастеров уничтожают природу. Что делает Голливуд, чтобы спасти планету?
24 января 2023
Кровь на асфальте и обнаженная грудь: как сотни тысяч людей протестуют ради спасения планеты от климатической катастрофы
Кровь на асфальте и обнаженная грудь:как сотни тысяч людей протестуют ради спасения планеты от климатической катастрофы
11 сентября 2022

В итоге, по данным Daily Mail, заседание остановили на пять минут. Протестующих вывели из зала. Они были одеты в футболки с надписью «защитим права человека».

В сентябре 2022 года активисты Extinction Rebellion приклеили себя суперклеем к креслу спикера Палаты общин. Они потребовали немедленного проведения собрания граждан для обсуждения климатического кризиса. Протестующие держали транспаранты с надписями «пусть народ решает» и «собрание граждан сейчас».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию
Суд заочно арестовал вора в законе Чинку Жорика Тбилисского
В России разработали эскизный проект системы «Гонец»
Ремонтник выбросил четыре миллиона рублей россиянки вместе с мусором
Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана
Названа самая уродливая собака Великобритании
Протестующие сорвали заседание британских депутатов
Россиянам назвали позволяющие лучше соображать продукты
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений Орбана о ничейной земле
ООН отреагировала на призывы Украины о поставках истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.