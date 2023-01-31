Протестующие сорвали заседание британских депутатов

The Guardian: активисты Extinction Rebellion сорвали заседание в Палате лордов

Активисты экологического движения Extinction Rebellion сорвали заседание британских депутатов Палаты лордов. Политики обсуждали законопроект о подавлении протестов. Об этом сообщает The Guardian.

На заседание ворвались около 10 протестующих. В сети появилось видео, снятое одним из активистов. На нем можно заметить, что во время выступления одного из депутатов участник движения обращает на себя внимание и выкрикивает слова о том, что вскоре тысячи людей начнут противостояние чрезвычайной климатической ситуации.

В итоге, по данным Daily Mail, заседание остановили на пять минут. Протестующих вывели из зала. Они были одеты в футболки с надписью «защитим права человека».

В сентябре 2022 года активисты Extinction Rebellion приклеили себя суперклеем к креслу спикера Палаты общин. Они потребовали немедленного проведения собрания граждан для обсуждения климатического кризиса. Протестующие держали транспаранты с надписями «пусть народ решает» и «собрание граждан сейчас».