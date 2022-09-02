Британские активисты приклеили себя суперклеем к креслу спикера Палаты общин

The Telegraph: активисты Extinction Rebellion приклеили себя к креслу спикера Палаты общин

Британские климатические активисты из экологической организации Extinction Rebellion приклеили себя суперклеем к креслу спикера Палаты общин. Об этом сообщает The Telegraph.

Пять демонстрантов были запечатлены в зале заседаний. Они потребовали немедленного проведения собрания граждан для обсуждения климатического кризиса. Протестующие держали транспаранты с надписями «пусть народ решает» и «собрание граждан сейчас».

Палата общин в настоящее время открыта для публики, пока парламент находится на каникулах.

Ранее активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста приклеили себя к знаменитой картине «Телега для сена» английского художника-романтика Джона Констебла. Таким способом они хотели выразить недовольство одобрением нефтегазовых проектов.

Акция протеста прошла в Лондонской национальной галерее. В понедельник, 4 июля, женщина и мужчина зашли за ограждение перед картиной и повесили на нее распечатанные изображения переосмысленной картины Констебла 1821 года — они добавили к пейзажу автомобили, самолеты, деревья без листвы, а вместо реки изобразили заасфальтированную дорогу, на горизонт добавили заводы.