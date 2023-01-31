Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:56, 31 января 2023Среда обитания

В московских новостройках для богатых стало меньше машино-мест

Touch: число машино-мест в новостройках бизнес-класса Москвы сократилось на 30%
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Число машино-мест в новостройках бизнес-класса Москвы сократилось на 30 процентов — с 0,86 в 2018 году до 0,59 в 2022-м. О том, что в столичном жилье для богатых стало меньше парковочных мест, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Touch.

Снижение коэффициента наблюдается и в более дешевых московских новостройках. Однако если в комфорт-классе тенденция объясняется снижением спроса на места для машин, то в более высоких сегментах нехватка такого сервиса вызывает недовольство собственников. На данный момент в строящихся домах бизнес-класса более половины проектов обеспечены парковочными местами с коэффициентом 0,5 или ниже — на две квартиры приходится максимум одно машино-место. Пять лет назад такой показатель считался нормой для жилья комфорт-класса.

Самой распространенной причиной дефицита машино-мест в высокобюджетных домах является близкое расположение к транспортным развязкам и станциям метро. В подобных локациях затруднительно оборудовать большой отдельно стоящий паркинг, а мест на подземной парковке жителям недостаточно. Сокращение числа парковочных мест также связано с нехваткой площадей и сложностью прогнозирования спроса на машино-места из-за экономической неопределенности.

В сентябре 2022 года аналитики Сбербанка выяснили, что стоимость машино-мест в России сравнима со стоимостью десятой части квартиры. В исследовании учитывалась цена на двухкомнатное жилье без отделки.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
Массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео
В российском банке рассказали о нежелании Китая помогать обойти санкции
В Петербурге мать обнаружила дочь в коме с лежащей рядом электронной сигаретой
На Украине захотели запретить русский язык в университетах
На московском заводе по переработке мусора нашли тело женщины без кисти руки
Власти Пакистана насчитали 95 жертв теракта в мечети и пообещали отомстить
Япония и НАТО обеспокоились из-за военного сотрудничества России и Китая
Названо условие вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Баку обвинил Ереван в минировании территории Азербайджана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.