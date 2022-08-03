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Стоимость машино-места в России сравнили с ценами на квартиры

Сбербанк: машино-место в России стоит как десятая часть двухкомнатной квартиры

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

Машино-место в России стоит так же, как десятая часть квартиры. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка, сравнив цены на жилье со стоимостью пространства для автомобиля. Исследование опубликовано на сайте банка.

Залоговая служба проанализировала стоимость машино-мест в нескольких городах и рассчитала зависимость их цен от стоимости квартир в жилом комплексе. В среднем стоимость машино-места составляет 10 процентов от стоимости двухкомнатной квартиры без отделки или восемь процентов от стоимости такой же квартиры с отделкой.

Цены на машино-места могут сильно отличаться. Их стоимость составляет от 3 до 28 процентов от стоимости жилья. Финальную сумму определяют локация, площадь и конфигурация объекта, а также этаж, где располагается пространство для автомобиля. Семейное машино-место с одним выездом стоит примерно на 25 процентов дешевле индивидуального, а машино-места не первом этаже дороже на 30 процентов, чем на верхнем этаже наземной парковки.

В июле россиянам напомнили о запретах на парковку рядом с частными домами. В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) оставлять автомобиль рядом с чужой территорией может быть незаконно по решению владельца участка.

Александра Качан
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