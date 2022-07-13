Россиянам рассказали о запретах на парковку рядом с частными домами

Юрист Балакин: парковка рядом с частными домами может быть незаконна по решению владельцев

Парковка рядом с частными домами в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) может быть незаконной по решению владельцев участков. О запретах остановки автомобилей рядом с загородной недвижимостью рассказал президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин, пишет РИА Новости.

По словам юриста, порядок использования общих земельных участков на территории СНТ определяют на собрании членов товарищества — собственники могут ввести правила пользования участками и ограничить право парковки. Как пояснил Балакин, это делается для того, чтобы никто не ставил машину, например, на пожарном проезде или рядом с детской площадкой.

Специалист указал, что узнать о категории участка рядом с домом можно из межевого плана, а о решении общего собрания членов СНТ — обратившись в правление кооператива. «Если в СНТ введен запрет на парковку на территориях общего пользования, а кто-то не подчиняется и оставляет там машину, то членам СНТ следует обратиться с этой проблемой к правлению. Оно уже решает вопрос с нарушителем, а если с ним не удается договориться, подключает местную администрацию», — посоветовал Балакин.

Юрист предупредил, что даже если территория у дома является собственностью его владельца, но припаркованный автомобиль мешает проезду — это будет нарушением правил дорожного движения. В таких случаях, по словам эксперта, нужно вызывать ГИБДД. Если же сосед постоянно паркуется на чужой частной территории, то ее собственник может обратиться в полицию или с иском в суд. Согласно статье 304 Гражданского кодекса, владелец может требовать устранения нарушений его прав, даже если они не связаны с лишением владения, добавил Балакин.

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