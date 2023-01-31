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13:26, 31 января 2023Силовые структуры

Поджигателя машины с Z и надписью «Своих не бросаем» в Москве взяли под стражу

Суд арестовал мужчину за поджог автомобиля с Z и надписью «Своих не бросаем» в Москве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения 23-летнему Филиппу Масловскому, который подозревается в поджоге автомобиля с символом Z и надписью «Своих не бросаем». Об этом ТАСС сообщили в суде.

По ходатайству следователя мужчина взят под стражу. Он проведет под арестом два месяца. Ему вменяется статья 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений»).

По данным следствия, Масловский поджег внедорожник Toyota Land Cruiser с символом Z и надписью «Своих не бросаем» на Алтуфьевском шоссе в Москве. В результате у машины сгорел моторный отсек и часть салона. Масловскому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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