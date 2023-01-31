Запущены девять медиапроектов по интеграции регионов Донбасса

«Мастерская новых медиа» организовала разработку проектов по интеграции регионов Донбасса

В Москве завершила работу проектная мастерская «Интеграция» по образовательному интенсиву для 50 руководителей региональных СМИ, который организовала «Мастерская новых медиа». В результате разработаны девять проектов, посвященных тематике интеграции Донбасса. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, были запущены документальный фильм по истории новых регионов, проект по поиску приемных семей для сирот из Донбасса, проект по оказанию консультационной помощи жителям новых территорий при интеграции в правовое пространство России, комиксы по мотивам народных сказок и прочие информационные проекты, нацеленные на интеграцию регионов.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, выступивший в качестве спикера «Интеграции», отметил, что жители склонны больше доверять локальным медиа, нежели федеральным. «Поэтому важно, что на проектной мастерской "Интеграция" собрались руководители СМИ из разных регионов страны, чтобы получить знания и поучиться друг у друга. В Мастерской руководителей СМИ учат не конкурировать, а помогать друг другу, объединяться с командами из соседних регионов и делать проект на два-три региона. Это правильный подход: нам важна интеграция и совместные проекты», — объяснил он.

Спикерами программы стали руководители ведущих СМИ России, эксперты и специалисты в сфере интернет-коммуникаций. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев также рассказали о возможностях привлечения ресурсов на реализацию медиапроектов.

«Специальный проект, тем более с грантовой поддержкой, позволит команде СМИ получить дополнительную мотивацию для работы, даст возможность приносить пользу людям, менять их жизнь. Региональные медиа могут вытащить необычные локальные истории на федеральный уровень», — указал в свою очередь главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&CoLenta.ru Владимир Тодоров.

Девять запущенных проектов — лишь начало. Часть проектов будут доработаны, также создадут новые. Помимо прочего, все выпускники проекта совместно с организаторами разработают программу семинаров-консультаций и проведут обучение для сотрудников своих СМИ и проектных команд.