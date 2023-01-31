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16:50, 31 января 2023Культура

Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца Ченнинга Татума

Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который исполнил Ченнинг Татум

Фото: Globallookpress.com

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который для нее исполнил актер Ченнинг Татум. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на разговор актрисы с телведущим Джимми Киммелом.

Актеры исполнили главные роли в новом фильме «Супер Майк: последний танец». Хайек поделилась, что до этого для нее никто никогда не исполнял подобные танцы. «Если и начинать с кого-то, то почему не с Ченнинга?» — пошутила актриса.

По словам Хайек, она «это заслужила», так как раньше ей приходилось играть стриптизершу во многих фильмах. «А теперь я сижу и наслаждаюсь», — сказала она.

При этом актриса отметила, что съемки эпизода с танцем были весьма опасными. Она рассказала, что был момент, где ее героиня должна была стоять вверх ногами: «Но перевернутый человек теряет чувство ориентации, и я не сделала то, что должна была сделать на репетиции. Я соскользнула и чуть не ударилась головой».

Ранее Хайек вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. 56-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Супер Майк: последний танец» в Майами, выбрав для мероприятия прозрачное сетчатое платье люксового бренда Gucci, оформленное цветочными аппликациями. При этом на размещенных снимках на актрисе заметен комплект нижнего белья черного цвета.

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Варвара Кошечкина
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