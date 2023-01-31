Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца Ченнинга Татума

Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который исполнил Ченнинг Татум

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который для нее исполнил актер Ченнинг Татум. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на разговор актрисы с телведущим Джимми Киммелом.

Актеры исполнили главные роли в новом фильме «Супер Майк: последний танец». Хайек поделилась, что до этого для нее никто никогда не исполнял подобные танцы. «Если и начинать с кого-то, то почему не с Ченнинга?» — пошутила актриса.

По словам Хайек, она «это заслужила», так как раньше ей приходилось играть стриптизершу во многих фильмах. «А теперь я сижу и наслаждаюсь», — сказала она.

При этом актриса отметила, что съемки эпизода с танцем были весьма опасными. Она рассказала, что был момент, где ее героиня должна была стоять вверх ногами: «Но перевернутый человек теряет чувство ориентации, и я не сделала то, что должна была сделать на репетиции. Я соскользнула и чуть не ударилась головой».

Ранее Хайек вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. 56-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Супер Майк: последний танец» в Майами, выбрав для мероприятия прозрачное сетчатое платье люксового бренда Gucci, оформленное цветочными аппликациями. При этом на размещенных снимках на актрисе заметен комплект нижнего белья черного цвета.