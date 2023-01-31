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20:02, 31 января 2023Бывший СССР

Киев заявил о «мобилизации» до миллиарда долларов от американской корпорации

Премьер Украины Шмыгаль: корпорация США мобилизует до миллиарда долларов на помощь Киеву

Фото: Nacho Doce / Reuters

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) планирует «мобилизовать» до одного миллиарда долларов на помощь украинской экономике. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

«Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) готова поддержать украинский бизнес. (…) В целом DFC планирует мобилизовать до одного миллиарда долларов на поддержку украинской экономики», — сообщил он.

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Кристина Есикова
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