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23:55, 31 января 2023Бывший СССР

Экс-премьер Молдавии подтвердил подлинность слитых в сеть переписок чиновников

Экс-премьер Молдавии Филат подтвердил подлинность слитых в интернет переписок чиновников
Владимир Филат

Владимир Филат. Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат подтвердил подлинность переписок чиновников, которые были слиты в сеть после взлома их мессенджеров и аккаунтов в социальных сетях. Об этом он заявил в эфире телеканала N4.

По словам Филата, он общался со многими пострадавшими от взломов аккаунтов. «Не буду называть имен, они подтвердили, что слитые в информационное пространство переписки — подлинные», — сказал он. Экс-премьер также выразил сомнение, что глава министерства юстиции Молдавии Сергей Литвиненко будет допрошен прокурорами, «так как в переписках фигурирует и.о. генпрокурора». В то же время он не исключил, что фигурантам скандала придется отвечать перед законом.

Скандал в связи с переписками разразился в Молдавии после взлома Telegram-канала президента страны Майи Санду. В нем появлялись сообщения, в которых авторы рассказывали о якобы коррупционной деятельности Сергея Литвиненко. Кроме того, они заверили, что в их распоряжении есть переписка, в которой он обсуждал фабрикацию избрания Вероники Драгалин на пост главы антикоррупционной прокуратуры. Литвиненко назвал информацию о переписке фейком. Однако некоторые чиновники признались, что обсуждали эту тему с министром.

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Марина Совина
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