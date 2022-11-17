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12:56, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии потребовали проверить назначение главы антикоррупционной прокуратуры

Молдавская оппозиция потребовала проверить назначение главы антикоррупционной прокуратуры
Сергей Литвиненко

Сергей Литвиненко. Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Молдавская оппозиция потребовала проверить назначение главой антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин и начать уголовное расследование в связи с публикацией переписки молдавских чиновников, повлиявшей на процедуру ее избрания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оппозиционный политик Илан Шор.

Ранее в Молдавии разразился скандал после взлома Telegram-канала президента страны Майи Санду. В нем появлялись сообщения, в которых авторы рассказывали о якобы коррупционной деятельности главы министерства юстиции Молдавии Сергея Литвиненко. Кроме того, они заверили, что в их распоряжении есть переписка, в которой он обсуждал фабрикацию избрания Драгалин на пост главы антикоррупционной прокуратуры.

Литвиненко назвал информацию о переписке фейком, однако некоторые чиновники признались, что обсуждали эту тему с министром.

«Как депутат парламента Молдавии я принял решение обратиться в Высший совет прокуроров с просьбой аннулировать результаты незаконного конкурса по избранию Драгалин на должность главы антикоррупционной прокуратуры», — написал Шор.

Он также заявил, что требует привлечь к ответственности всех, что причастен к этой махинации.

10 ноября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась в Конституционный суд страны с требованием проверить деятельность оппозиционной партии «Шор», которая проводит акции протеста против властей страны.

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Алевтина Запольская
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