Премьер Молдавии попросила Конституционный суд проверить партию «Шор»

Премьер Молдавии Гаврилица обратилась в Конституционный суд для проверки партии «Шор»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась в Конституционный суд страны проверить деятельность оппозиционной партии «Шор», которая проводит протесты против политики главы государства Майи Санду и правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высшую судебную инстанцию Молдавии.

«Проверить деятельность политической партии "Шор" на соответствие пункту 4 статьи 41 Конституции и фундаментальным принципам верховенства закона, демократии и политического плюрализма», — говорится в публикации молдавского Конституционного суда.

Ранее в ту же инстанцию обратился молдавский министр юстиции Серджиу Литвиненко, с тем чтобы объявить вне закона основную оппозиционную силу республики. Как и в случае с Санду, он обвиняет партию «Шор» в коррупции, дестабилизации ситуации в стране и связях с иностранными спецслужбами.