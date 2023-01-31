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16:23, 31 января 2023Интернет и СМИ

Пранкер Лексус оценил разницу между москвичами и жителями других городов

Пранкер Лексус заявил, что не видит разницы между москвичами и жителями других городов
Лексус (Алексей Столяров)

Лексус (Алексей Столяров). Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известный пранкер Лексус (Алексей Столяров) заявил, что не видит существенных различий между жителями Москвы и других российских городов. На вопрос о разнице между ними он ответил в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Лексуса, москвичи — такие же люди, как и остальные. Они отличаются только от представителей национальных республик. «Я не знаю, в чем разница между москвичом и условным жителем Ярославской области: москвичи — солянка из всех республик», — оценил сходство жителей разных российских регионов пранкер. Его коллега, пранкер Вован (Владимир Кузнецов), в свою очередь, пошутил, что москвичей «никто никогда не видел».

Помимо того, пранкеры рассказали о переезде в столицу. Вован отметил, что начал жить в Москве летом 2011 года. Лексус же добавил, что периодически посещал столицу и жил в ней в студенческие годы. «А потом оно как-то само собой сложилось, поскольку много рабочих моментов здесь — по сей день приходится присутствовать в этом прекрасном городе», — заключил он.

Ранее комик Чермен Качмазов, родившийся в Северной Осетии, назвал особенность, удивившую его после переезда в Москву. По словам юмориста, для него оказалось неожиданностью, что комики в столице грубо шутили про чужих матерей.

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Маргарита Щигарева
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