Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине

Министр обороны Ли Чжон Соп ушел от прямого ответа на вопрос о возможной военной помощи Украине от Сеула. Политика спросили об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает РИА Новости.

Журналист спросил главу Минобороны о том, рассматривают ли власти возможность изменения позиции по отправке летальных вооружений Киеву. «Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине», — высказался министр.