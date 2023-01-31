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10:55, 31 января 2023Мир

Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине

Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / Reuters

Министр обороны Ли Чжон Соп ушел от прямого ответа на вопрос о возможной военной помощи Украине от Сеула. Политика спросили об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает РИА Новости.

Журналист спросил главу Минобороны о том, рассматривают ли власти возможность изменения позиции по отправке летальных вооружений Киеву. «Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине», — высказался министр.

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Виктория Кондратьева
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