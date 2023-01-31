В Запорожской области сообщили об отходе ВСУ с первой линии обороны

Рогов заявил об отходе ВСУ с линии обороны в Запорожской области на подготовленные позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически везде покинули первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные «перешли на готовые позиции на второй и третьей линии». Рогов также добавил, что планы ВСУ начать наступление в регионе были «на время сорваны».

«Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов», — отметил он.

Ранее Рогов сообщал, что после продвижения российских войск ВСУ в Запорожской области создали новые линии обороны.