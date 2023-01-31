Рогов заявил об изменении линии обороны ВСУ в Запорожье

Владимир Рогов заявил о новых оборонительных линиях ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области создали новые линии обороны после продвижения российских войск, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

По его словам, основными направлениями на город Запорожье являются населенные пункты Орехов и Гуляйполе. Эти стратегические пункты, наравне с Каменским, были встроены в единую линию обороны ВСУ.

«Каменское сегодня уже не под контролем боевиков ВСУ, поэтому они переместились на Плавни и Степногорск и создали новый эшелон обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, ближайших пригородах Запорожья», — сказал Рогов.

Ранее чиновник поделился, что российские военные укрепляют свои позиции на новых рубежах в Запорожской области, которые они раньше отбили у ВСУ.