Рогов заявил о закреплении российских военных на отбитых у ВСУ рубежах

Рогов: российские военные закрепляются на отбитых у ВСУ рубежах в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС рассказал, что российские военные укрепляют свои позиции на новых рубежах в Запорожской области, которые они ранее отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наша ребята закрепили успехи и выстроили новую линию обороны на всех рубежах, с которых [ВСУ] за неделю [были выбиты] разведкой боем», — заявил он.

По его словам, в настоящее время продолжается разведка и нанесение ударов по позициям противника. Он уточнил, что для достижения этих целей используется авиация, а также реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», которая ведет огонь точнее, чем американская система HIMARS.

Рогов добавил, что основные направления для российских ударов по украинским солдатам — Орехово, Гуляйполе и Чаривное.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил отказ Вашингтона передавать Украине истребители F-16. Он подчеркнул, что США и без этого поставляют Киеву большие объемы вооружений.