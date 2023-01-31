Белый дом объяснил отказ передавать Украине истребители F-16

CNN: Белый дом объяснил отказ передавать ВСУ истребители F-16 большими объемами поставок

Американская администрация и без истребителей F-16 передает Украине большие объемы вооружений, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир CNN.

По словам политика, в ближайшие месяцы отправка Киеву оружия и техники продолжится. «Некоторые виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях в зимний период», — объяснил Кирби. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать их весной.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона отказывается поставлять украинским военным истребители F-16. При этом Пентагон допустил поставки боевых самолетов.