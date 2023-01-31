Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:37, 31 января 2023Мир

Белый дом объяснил отказ передавать Украине истребители F-16

CNN: Белый дом объяснил отказ передавать ВСУ истребители F-16 большими объемами поставок
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Globallookpress.com

Американская администрация и без истребителей F-16 передает Украине большие объемы вооружений, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир CNN.

По словам политика, в ближайшие месяцы отправка Киеву оружия и техники продолжится. «Некоторые виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях в зимний период», — объяснил Кирби. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать их весной.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона отказывается поставлять украинским военным истребители F-16. При этом Пентагон допустил поставки боевых самолетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кабмин разъяснил указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть
Белый дом объяснил отказ передавать Украине истребители F-16
Во Франции подсчитали убытки из-за отказа поставить России «Мистрали»
«Прогресс» осуществит около 20 пусков ракет «Союз» в 2023 году
Россиянам дали советы по общению при звонке с незнакомого номера
В Турции предупредили США о поражении на Украине
Бывший возлюбленный Хлои Кардашьян поселился с ней по соседству
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59
Названо число вышедших из российского гражданства людей в 2022 году
Ветеран США призвал украинцев перейти на сторону России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.