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22:52, 31 января 2023Россия

Социологи рассказали об образе идеальной страны россиян

Россияне назвали рост благосостояния и мировое лидерство частью образа идеальной страны

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Рост благосостояния граждан и мировое лидерство на фоне безопасных границ и отсутствия внешних конфликтов являются частью образа идеальной страны, которую россияне хотели бы видеть через десять лет. Об этом говорится в исследовании, проведенном командой социологов из МГИМО и Финансового университета. Соответствующий доклад оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, проведенного методом фокус-групп, через десять лет россияне хотели бы также видеть распространение московских практик на другие регионы страны, их экономическое выравнивание между собой и сохранение обороноспособности и правопорядка с особым вниманием к борьбе с коррупцией.

Эксперты при этом отметили, что массовой чертой респондентов оказался крайне низкий уровень личной ответственности за собственное будущее и желание переложить его на государство. По словам руководителя исследования ведущего научного сотрудника ИМИ МГИМО, доктора политических наук Алексея Токарева, подобный патернализм более молодой части опрошенных, выросших в «сытые» 2010-е, проистекает из воспитания и опеки родителей.

«Потому что родители, прошедшие через 1990-е, стремятся обеспечить своим детям лучшую жизнь, заботясь о них и долго не отпуская их от себя. Они не настаивают на том, чтобы дети быстро выходили на работу или жили отдельно», — объяснил он.

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Патернализм старших поколений, по его мнению, происходит из «вековечной надежды на государство», возникающей у выросших в Советском Союзе людей. «Люди ждут от государства позитивных изменений во всех областях. Государство — стержень России. Это не значит, что мы хотим жесткой руки и закручивания гаек, но определенно демонстрируем больший запрос на эффективность государственных институтов», — отмечает исследователь.

Ранее сообщалось, что за 2022 год у россиян по всем основным параметрам ослабло ощущение благосостояния. О такой динамике свидетельствуют результаты опроса бывшего российского подразделения McKinsey — «Яков и партнеры». В частности, свыше половины опрошенных выразили беспокойство по поводу будущего уровня доходов (59 процентов респондентов) и перспектив долгосрочной стабильности (53 процента респондентов).

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Марина Совина
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