Московские врачи извлекли осколок мины из сердца российского военного
Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Москве извлекли осколок мины из сердца российского военного. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Мужчину доставили в госпиталь с минно-взрывным ранением. 30 января его прооперировал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России Александр Лищук.
«На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка. Операция прошла штатно», — рассказали представители госпиталя, отметив, что мужчина остался жив, а утром следующего дня начал дышать самостоятельно.
Ранее сообщалось, что врачи в Белгородской области достали из ноги российского военного взрыватель мины. Из-за риска детонации взрывоопасного осколка врачи работали в бронежилетах, а весь персонал, не задействованный в операции, эвакуировали из кабинета.