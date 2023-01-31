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18:04, 31 января 2023Россия

Московские врачи извлекли осколок мины из сердца российского военного

Московские хирурги извлекли осколок мины из сердца раненого военного

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Москве извлекли осколок мины из сердца российского военного. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчину доставили в госпиталь с минно-взрывным ранением. 30 января его прооперировал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России Александр Лищук.

«На остановленном сердце небольшим разрезом была вскрыта верхушка и обнаружен осколок в трабекулах верхушки левого желудочка. Операция прошла штатно», — рассказали представители госпиталя, отметив, что мужчина остался жив, а утром следующего дня начал дышать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что врачи в Белгородской области достали из ноги российского военного взрыватель мины. Из-за риска детонации взрывоопасного осколка врачи работали в бронежилетах, а весь персонал, не задействованный в операции, эвакуировали из кабинета.

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Варвара Родикова
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