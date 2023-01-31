Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:15, 31 января 2023Путешествия

Самолет провел в воздухе 13 часов и вернулся в аэропорт вылета из-за наводнения

Самолет Emirates летел из Дубая в Окленд и вернулся обратно из-за наводнения в аэропорту

Фото: @MonteChristoNZ / Reuters

Пассажирский самолет, летевший из ОАЭ в Новую Зеландию, провел в воздухе 13 часов и вернулся в тот же аэропорт из-за наводнения в пункте прибытия. Об этом пишет Daily Mail.

Рейс авиакомпании Emirates следовал по маршруту Дубай — Окленд. Самолет преодолел почти девять тысяч миль (14,4 тысячи километров), когда стало известно, что аэропорт Новой Зеландии не принимает международные рейсы из-за чрезвычайного положения, объявленного в связи с наводнением в городе.

Самолет развернулся и полетел обратно над океаном тем же маршрутом — пассажиры провели в воздухе около 13 часов. Отмечается, что из-за массовых отмен рейсов в Окленд более чем две тысячи человек были вынуждены остаться на ночь в терминалах.

Ранее в январе бортпроводница раскрыла самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов, способные испортить отпуск. Например, как минимум один пассажир на каждые два-три рейса забывает дома паспорт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных мин
Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа
Прохор Шаляпин в образе русалки восхитил поклонниц
Австралийский телеканал прервал эфир из-за спора об Украине
Мужчина купил дом и случайно стал обладателем 80 морских свинок
Саакашвили заявил об отсутствии планов заниматься политикой в Грузии
Упрощенные требования к сертификации автомобилей продлили
Греция отказалась поставлять танки Украине
Девушка пожаловалась на ревность бойфренда из-за ее секса с другим
Жена самого титулованного футболиста мира подала на развод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.