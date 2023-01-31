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14:01, 31 января 2023Путешествия

Раскрыты самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов

The Sun: как минимум один пассажир на каждые два-три рейса забывает паспорт дома

Фото: Sergey Zolkin / Unsplash

Бортпроводница раскрыла самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов, способные испортить отпуск. Об этом пишет The Sun.

Так, путешественники нередко отправляются в поездки, не проверив паспорта перед отъездом в аэропорт и оставив их дома. По словам собеседницы издания, документы, удостоверяющие личность, забывает как минимум один пассажир на каждые два-три рейса.

«Если вы не живете по соседству с аэропортом, это почти наверняка приведет к тому, что вы опоздаете на рейс, — заявила она. — Я не знаю, чего пассажиры от нас ждут, обращаясь в аэропорту за помощью, мы не можем изменить международные правила въезда и не можем задержать рейс только из-за их рассеянности». Девушка порекомендовала забывчивым туристам заранее составлять список вещей, которые необходимо взять в дорогу, и проверять все приготовленное накануне отъезда.

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Также пассажиры часто оставляют вещи, в том числе паспорта, в воздушных судах. «Самолету обычно приходится отправляться в следующий рейс вскоре после приземления, поэтому у нас нет времени переворачивать все сиденья вверх дном в поисках вашего кошелька. Так что доставайте из сумки как можно меньше вещей во время полета», — добавила она.

В заключении стюардесса посоветовала туристам, которые не хотят испортить себе отдых, заранее проверять въездные требования перед заграничными поездками. Особенно эта рекомендация актуальна во время действующих во многих странах антиковидных ограничений на въезд.

«Если вы забыли пройти тест или не сделали прививки, необходимые для въезда в определенную страну, — это ваша вина. Мы ничем не можем помочь. Хотите — верьте, хотите — нет, но у сотрудников авиакомпаний нет под рукой в аэропорту вакцин, которые можно было бы сделать нуждающимся в них пассажирам», — иронически заметила бортпроводница.

Ранее в январе президент международный Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон назвала нахождение в самолете без обуви опасной и негигиеничной привычкой пассажиров. По ее словам, не стоит разуваться в лайнере, чтобы не создавать конфликтные ситуации с другими попутчиками и избежать неприятного запаха в закрытом помещении.

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Валентина Процкова
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