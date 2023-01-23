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18:47, 23 января 2023Путешествия

Опытная стюардесса назвала опасную негигиеничную привычку пассажиров

Президент Ассоциации бортпроводников объяснила, что разуваться в самолете опасно

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Опытная стюардесса назвала нахождение в самолете без обуви опасной и негигиеничной привычкой пассажиров. Об этом она рассказала в беседе с TODAY.

Президент международный Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон объяснила, что не стоит разуваться в самолете, чтобы не создавать конфликтные ситуации с другими пассажирами и избежать неприятного запаха в закрытом помещении. Кроме того, это может быть опасно для пассажира, независимо от того, сидит он на месте или ходит по салону самолета, заметила она.

«Те из нас, кто видит, как эти самолеты не очищаются, как вы могли бы подумать, не захотят ходить без обуви», — заключила стюардесса.

Ранее бортпроводница ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ей не нравятся. Так, к раздражающим привычкам путешественников она отнесла грубость при общении с членами экипажа.

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Зарина Дзагоева
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