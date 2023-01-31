Восемь детей пострадали от взрыва петарды в российской школе

Kazan First: восемь детей пострадали от взрыва петарды в казанской школе

Восемь детей пострадали от взрыва петарды учеником казанской школы №65 на улице Шамиля Усманова. Об этом пишет Kazan First.

По информации издания, 12-летний россиянин принес пиротехнику в класс. Дождавшись перемены, пятиклассник взорвал ее в кабинете истории. После этого восемь школьников пожаловались на головную боль и плохое самочувствие.

По словам одной из учениц, на место происшествия выехала бригада врачей и сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области 11-летний школьник переломал пальцы из-за купленной в магазине петарды. В отношении продавца, против предпринимателя, продавшего ребенку пиротехнику, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

