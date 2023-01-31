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14:09, 31 января 2023Среда обитания

Раскрыта динамика цен на новостройки в Подмосковье

IKON Development: новостройки в ближнем Подмосковье за год выросли в цене на 15 процентов

Фото: Агентство «Москва»

За последний год цены на первичную недвижимость в ближнем Подмосковье в среднем выросли на 15 процентов. Динамику показателей «Ленте.ру» раскрыли аналитики компания IKON Development.

Сильнее всего новостройки подорожали в Подольске — на 25,8 процента. Эксперты отметили, что предложение там сводится к нескольким десяткам лотов. Вторую строчку в указанной локации занял Красногорск с показателем в 19,9 процента. Замкнули тройку Мытищи, где с начала прошедшего года цены на «первичку» выросли на 19,9 процента. При этом во всех остальных локациях, кроме Долгопрудного и Котельников, стоимость новых квартир увеличилась более чем на 10 процентов.

Специалисты также сравнили, насколько подорожали новостройки в ближнем Подмосковье по сравнению со «вторичкой» в Москве за тот же период. «Те, кто планирует купить жилье с инвестиционными перспективами, неизбежно сталкиваются с двумя основными дилеммами: первичка или вторичка и Москва или Подмосковье. За последний год недвижимость на вторичном рынке в столице подорожала менее чем на пять процентов. Столь же скромный прирост в цене характерен и для московских новостроек», — рассказали эксперты.

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В компании отметили, что каждый четвертый район столицы из 118 столкнулся с падением стоимости квадратного метра, а еще в четверти локаций за год он подорожал лишь в пределах пяти процентов. В 33 других наблюдалось повышение цен на 5-10 процентов, а еще в 24 — в диапазоне от 10 до 20 процентов. Лишь в шести районах столицы — Очаково-Матвеевском, Котловке, Братееве, а также центральных Таганском, Тверском и Мещанском — стоимость вторичного жилья увеличилась более чем на 20 процентов.

В январе специалисты компании «Метриум» пришли к выводу, что стоимость самой дешевой новостройки в центре Москвы составляет 4,7 миллиона рублей. Объект представляет собой студию площадью 12,7 квадратных метра, расположенную в апарт-комплексе.

Полина Кислицына
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