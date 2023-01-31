Названа стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы

«Метриум»: стоимость самой дешевой новостройки в центре Москвы составляет 4,7 млн рублей

Наиболее доступным жильем в новостройках центрального административного округа Москвы (ЦАО) оказалась студия площадью 12,7 квадратных метра в апарт-комплексе, которую можно приобрести за 4,7 миллиона рублей. Стоимость самого дешевого объекта назвали в компании «Метриум», передает РБК.

Эксперты отметили, что на первичном рынке ЦАО дешевле 10 миллионов рублей можно купить только апартаменты. Стоимость квартир в центре столицы начинается от 12,9 миллиона рублей. На данный момент апартаменты не дороже 10 миллионов продаются в четырех новостройках бизнес-класса.

На вторичном рынке ЦАО средняя стоимость объекта в январе 2023 года составляет 27 миллионов рублей — на миллион меньше, чем в январе 2022-го. При этом найти жилье дешевле 10 миллионов среди готовой недвижимости проблематично. По данным «ЦИАН.Аналитики», в рамках такого бюджета предлагаются в основном «самодельные» апартаменты в подвалах и на мансардах. Даже однокомнатная квартира площадью 30 «квадратов» в пятиэтажном доме обойдется в 12-13 миллионов. Жилье дешевле можно купить только в том случае, если собственник продает объект в срочном порядке. В «Авито Недвижимости» добавили, что самые доступные варианты находятся в Таганском и Басманном районах.

Ранее сообщалось, что ЦАО оказался на четвертом месте с рейтинге московских округов с самым дорогим первичным жильем бизнес-класса. Стоимость квадратного метра в этой локации составила 445,3 тысячи рублей (плюс 13,3 процента за год). На первом месте списка оказался Северо-Западный административный округ (СЗАО), где «квадрат» обойдется в 469,3 тысячи рублей (плюс 13,4 процента за год).