Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:33, 31 января 2023Бывший СССР

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений Орбана о ничейной земле

МИД Украины вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за слов премьера Орбана о ничейной земле
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Leon Neal / Reuters

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«31 января в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с недавними пренебрежительными высказываниями в отношении Украины премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказано в заявлении властей.

Послу сообщили, что антиукраинская риторика, которая в течение длительного времени звучит со стороны руководства Венгрии, является неприемлемой и наносит серьезный ущерб отношениям между странами. Украина призвала венгерскую сторону остановить это, чтобы избежать непоправимых последствий. При этом Киев заявил о готовности развивать конструктивные добрососедские отношения с Венгрией.

28 января официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что венгерского посла вызовут в министерство. Как уточнили в ведомстве, от дипломата потребуют объяснить слова Орбана, который назвал Украину ничейной землей. Отмечается, что в Киеве сочли это заявление пренебрежительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию
Стало известно о сокращении машиномест в столичных новостройках
Суд заочно арестовал вора в законе Чинку Жорика Тбилисского
В России разработали эскизный проект системы «Гонец»
Ремонтник выбросил четыре миллиона рублей россиянки вместе с мусором
Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана
Названа самая уродливая собака Великобритании
Протестующие сорвали заседание британских депутатов
Россиянам назвали позволяющие лучше соображать продукты
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений Орбана о ничейной земле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.