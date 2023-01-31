МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений Орбана о ничейной земле

МИД Украины вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за слов премьера Орбана о ничейной земле

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«31 января в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с недавними пренебрежительными высказываниями в отношении Украины премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказано в заявлении властей.

Послу сообщили, что антиукраинская риторика, которая в течение длительного времени звучит со стороны руководства Венгрии, является неприемлемой и наносит серьезный ущерб отношениям между странами. Украина призвала венгерскую сторону остановить это, чтобы избежать непоправимых последствий. При этом Киев заявил о готовности развивать конструктивные добрососедские отношения с Венгрией.

28 января официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что венгерского посла вызовут в министерство. Как уточнили в ведомстве, от дипломата потребуют объяснить слова Орбана, который назвал Украину ничейной землей. Отмечается, что в Киеве сочли это заявление пренебрежительным.