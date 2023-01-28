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00:03, 28 января 2023Бывший СССР

Посла Венгрии вызовут в МИД Украины после слов Орбана о «ничейной земле»

МИД Украины вызовет посла Венгрии Ийдьярто из-за слов премьера Орбана о «ничейной земле»
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: РИА Новости

Посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто вызовут в МИД Украины для объяснения высказываний премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет ТАСС.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, от дипломата потребуют объяснить высказывания премьера Венгрии Орбана, который назвал Украину «ничейной землей». В Киеве сочли это заявление пренебрежительным. По мнению украинских политиков, Будапешт продолжает курс на сознательное ухудшение двусторонних отношений.

«В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», — подчеркнул Николенко.

Орбан считает, что мирное урегулирование кризиса на Украине может занять месяцы и даже годы. По его словам, необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры, однако они могут затянуться, признал политик.

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Марина Совина
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