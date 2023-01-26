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23:22, 26 января 2023Мир

Орбан оценил сроки мирного урегулирования кризиса на Украине

Премьер Венгрии Орбан: мирное урегулирование кризиса на Украине может занять месяцы и годы

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мирное урегулирование кризиса на Украине может занять месяцы и даже годы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, его цитирует РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что мирное разрешение украинского кризиса необходимо, но «не нужно усложнять дело».

По его словам, необходимо немедленное прекращение огня, после чего должны сразу начаться мирные переговоры, однако они могут затянуться, признал политик.

Венгерский премьер также прокомментировал кризис политического руководства в Европе. Он отметил, что европейским руководителям в настоящее время зачастую трудно распознавать и формулировать собственные интересы континента.

Ранее в США заявили о готовности смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» ранее присоединенные территории. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел этот посыл неприемлемым.

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Марина Совина
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