В Госдуме назвали неприемлемым посыл США в отношении России

Слуцкий назвал неприемлемым посыл Нуланд об условиях переговоров с Россией по Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел неприемлемым посыл госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд об ослаблении санкций против России ради мирных переговоров по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сам посыл Нуланд неприемлем. Исторические решения не меняют на обещания пересмотреть бездумные санкции. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина теперь с Россией навсегда. Мы своих не бросаем!» — написал он.

По словам депутата, Россия не откажется от целей спецоперации на Украине, но это «вряд ли могут понять в Вашингтоне, где сдавать вчерашних союзников — норма».

Ранее Нуланд заявила о готовности Соединенных Штатов смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны ВС России. Выступая в сенате, она отметила, что приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» ранее присоединенные территории.