Российский губернатор ответил пожаловавшимся на вшей женам мобилизованных

Приморский губернатор Кожемяко пообещал разобраться с жалобами жен мобилизованных на вшей

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ответил на обращение жен и матерей, которые пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже». Его комментарий опубликовало издание «Подъем».

До этого жительницы Приморья записали видеообращение, в котором рассказали президенту России Владимиру Путину, что обмундирование их мужчин пришло в негодность и новое им не выдают, его разместил Telegram-канал Newsbox24.tv. Помимо этого, по данным женщин, командование не предоставляет добровольцам никакой возможности соблюдать личную гигиену. Россиянки пояснили, что все просьбы, которые они отправляли к региональным властям были заблокированы и удалены.

В ответ на это приморский глава заявил, что никаких блокировок не было. «Это полная чушь. Мы никогда не удаляем комментарии, если они не направлены на дискредитацию чего-то: российской армии или каких-то… А так это может быть кто-нибудь спровоцировал их», — пояснил Кожемяко. Он также подчеркнул, что направил запрос по жалобе жительниц Приморья в военную прокуратуру.

19 января сообщалось, что в Ярославской области военная прокуратура начала проверять жалобу мобилизованных, которые утверждают, что во время боя командир якобы приказал им отступать, а затем отказался от своих слов, из-за чего солдат хотят обвинить в дезертирстве.